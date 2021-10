Bejaarde man (87) in levensgevaar na gasexplosie in keuken van zijn woning

BurchtEen bejaarde man is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een gasexplosie in zijn woning in de Boomgaardstraat in Burcht. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De buurt van de Boomgaardstraat werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een luide knal. “De explosie gebeurde rond 3 uur, aan de achterzijde van het gebouw waar zich vermoedelijk de keuken bevond”, zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Omdat er toch wel wat schade was aan de achtergevel, werd de stadsingenieur erbij gevraagd om te bekijken of het gebouw nog stabiel was. De brandweer heeft de achterbouw daarna gestut.”

Zware brandwonden

De bewoner, de 87-jarige Etienne S. , werd met zware brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Het labo kwam ter plaatse om de oorzaak van de explosie te onderzoeken, maar vermoedelijk gaat het om een ongeval.

De buurtbewoners reageren aangeslagen. “We weten ook niet wat Etienne op dat uur in de keuken wou doen. Misschien had hij een gasgeur opgemerkt en ging hij poolshoogte nemen? Eten bereiden deed hij zelf al lang niet meer. Hij kreeg de maaltijden aan huis bezorgd. Hij woont intussen al enkele jaren alleen nadat zijn echtgenote met dementie is opgenomen in het woonzorgcentrum in Burcht.”

Aan de woning is aan de voorgevel niets te zien. De explosie deed zich voor in een achterbouw. Daar is de schade wel aanzienlijk. Door de luchtverplaatsing kwam de zijmuur helemaal bol te staan. De woning blijft intussen verzegeld in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Volledig scherm © Kristof Pieters