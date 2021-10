Bejaarde bewoner in levensgevaar na gasexplosie in Burcht

ANTWERPEN/WIJNEGEM Nieuwe expo én 1971 nieuwe replica’s exact 50 jaar nadat ‘Man In Space' op de maan werd gezet: “Of ik het zelf niet wil bezoeken op de maan? Ik ben al blij als ik in Antwerpen geraak”

23 oktober De wereldwijd gerenommeerde Paul Van Hoeydonck (96) is de enige kunstenaar ter wereld die met zekerheid kan zeggen dat er kunst van hem op de maan te bezichtigen is. In 1971 plaatsten Amerikaanse astronauten zijn beeldje ‘Fallen Astronaut’ - origineel ‘Man In Space’ - op het hemellichaam. Vijftig jaar later maakt Van Hoeydonck exact 1971 replica’s die je kan bezichtigen in zijn nieuwe expo in WM Gallery.