Alle omwonenden in straal van 5 km rond 3M zullen hun bloed kunnen laten analyseren

Zwijndrecht Personeel 3M reageert verdeeld op dreigende sluiting: "We willen onze job niet verliezen, maar zijn even bezorgd over onze gezondheid"

Het personeel van het chemisch bedrijf 3M in Zwijndrecht zit momenteel tussen hamer en aambeeld. Enerzijds vrezen ze voor hun job, maar anderzijds maken steeds meer werknemers zich zorgen over hun eigen gezondheid na de alarmerende bloedwaarden bij omwonenden. In mails van de directie klinkt steevast dezelfde geruststellende boodschap. “Maar het vertrouwen raakt wel steeds verder zoek”, bevestigt vakbondssecretaris Levi Sollie (ABVV).

