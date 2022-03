Al tiental GAS-boetes voor sluikstorten aan vuilnisbakken

Haasdonk “Vroeger waren hier drie banken, nu moeten we naar Sint-Niklaas of Beveren om geld af te halen”: Vooruit, ABVV en S-plus voeren actie tegen afbouw dienstver­le­ning van banken

Een delegatie van Vooruit, ABVV en S-Plus hebben in Haasdonk actie gevoerd tegen de afbouw van de dienstverlening van banken. In de boerenkrijggemeente waren er enkele jaren geleden nog drie banken op het dorpsplein. Nu is er zelfs geen automaat meer om cash geld af te halen. “En dat is problematisch voor wie geen eigen vervoer heeft”, klinkt het.

27 februari