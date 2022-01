Actiegroep verzamelt in anderhalve dag 587 slachtoffers van PFOS-vervuiling voor dagvaarding 3M: “Geleden schade moet vergoed worden”

Kruibeke Ennio (25) drie jaar na overlijden deels vrijge­pleit van schuld: “Het gemis blijft, maar nu kunnen we eindelijk wat rust vinden”

Op de snelwegparking langs de E17 in Kruibeke is zaterdag een kleine herdenking gehouden voor Ennio Van Bogaert. De jongeman kwam precies drie jaar geleden om het leven toen hij in het duister tegen een foutgeparkeerde vrachtwagen botste. De zaak werd aanvankelijk geseponeerd, maar mama Nancy De Maeyer kon zich hierin niet berustten en spande zelf een rechtszaak aan. Met succes, want recent oordeelde de rechtbank dat de trucker toch voor de helft verantwoordelijk is voor het ongeval.

16 januari