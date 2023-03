78 laadpalen voor elektrische wagens en nog 50 te gaan

Volgens de website van het departement Mobiliteit en Openbare Werken telt Zwijndrecht vandaag 75 (semi-)publieke laadpalen op het grondgebied. Daar komen er de komende twee jaar zo’n 40-tal bij. “De uitrol van publieke laadpalen in Zwijndrecht verloopt via de Vlaamse overheid”, zegt Evi Haesendonck, deskundige duurzaamheid. “Dit verloopt voornamelijk vraag- en datagestuurd. Inwoners die zelf geen laadpunt kunnen plaatsen, kunnen onder een aantal voorwaarden via het digitaal loket van de Vlaamse overheid een publieke laadpaal aanvragen. Als de Vlaamse overheid de aanvraag goedkeurt, wordt er binnen de 250 meter wandelafstand een locatie gezocht voor een laadpaal. Binnenkomende aanvragen worden afgetoetst aan de voorkeurlocaties van de gemeente.”

De Vlaamse overheid heeft Engie aangesteld voor de verdere uitrol van publieke laadpalen in Zwijndrecht. De laadprijs van Engie bedraagt 0,69 euro/kWh incl. btw. De laadprijs kan maximaal 4 keer per jaar geïndexeerd worden. Van de eerder geplaatste publieke laadpalen is Allego de uitbater. De prijzen kunnen variëren afhankelijk van de kaart waarmee geladen wordt of de aard van het aangegane abonnement van de gebruiker. Gratis laadpalen zijn er niet te vinden.

Als particulier moet men wel rekening houden met een aantal regels als men een private laadpaal wil laten installeren. “Inwoners die beschikken over een eigen, vergunde parkeergelegenheid, kunnen zelf een private laadpaal laten inrichten op eigen terrein”, legt Evi Haesendonck uit. “Laadkabels over het voet- en fietspad, al dan niet met kabelgootjes, kabelmatten,… worden niet toegestaan. Dit verhindert een vlotte doorgang van het openbaar domein en is ook in strijd met de veiligheid op het openbaar domein.”

