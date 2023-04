40 minuten file op E17 richting Antwerpen vanaf Sint-Niklaas: stilstaand voertuig

Leerlingen van Sint-Joris Bazel behalen vierde plaats in Robotwed­strijd

In het weekend van 15 en 16 april namen de leerlingen van het vierde jaar technologische wetenschappen van Sint-Joris Bazel (Kruibeke) deel aan de Robotix Junior-wedstrijd in het Waalse Frameries in Henegouwen. Daar streden ze in vier groepjes met een zelfontworpen robot tegen veertien groepen van Waalse scholen. Een van de groepjes schopte het tot de halve finale, die ze helaas nipt verloren.