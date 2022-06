3M mag deel van productieprocessen hervatten: “Er is niet voor alle processen voldoende informatie om ze veilig te verklaren”

Zwijndrecht Vibrerende polsband waarschuwt arbeiders Van Moer Logistics voor risico op aanrijding door heftruck: “Het kan soms een heksenke­tel zijn in de magazijnen”

In de afgelopen 12 maanden gebeurden er in de haven van Antwerpen drie zware incidenten met heftrucks waarvan twee met dodelijke afloop. Van Moer Logistics ging op zoek naar een technologie om dit soort ongevallen te voorkomen. De oplossing bestaat uit een polsband die vibreert en een geluidssignaal geeft als een voetganger te dicht in de buurt van een heftruck komt.

31 mei