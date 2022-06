3M kijkt inwoners van Zwijndrecht voor eerst in de ogen tijdens bewonersvergadering: “Nog veel vragen, maar er worden tenminste stappen gezet”

ZwijndrechtChemiereus 3M heeft woensdag voor de allereerste keer een bewonersvergadering gehouden over de aanpak van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. In de zwaarst getroffen zone zullen tuinen tot op een diepte van 70 centimeter worden afgegraven. De bewoners zitten nog met veel vragen, maar zijn tegelijk tevreden dat er nu actie wordt ondernomen.

De bewonersvergadering verliep achter gesloten deuren. Enkel buurtbewoners waren uitgenodigd en moesten hun uitnodiging ook aan de ingang tonen om binnen te mogen. In twee sessies werden in totaal zo’n 500 mensen ontvangen in basisschool Het Laar. Na een uiteenzetting over de problematiek en de gezondheidsrisico’s volgde dat waarvoor alle mensen eigenlijk kwamen: het saneringstraject.

Afgraven tot 70 centimeter

Concreet wil 3M tegen 1 juli een saneringsplan klaar hebben voor de zwaarst getroffen zone. Het gaat om een oppervlakte van circa anderhalve vierkante kilometer. 950 kadastrale percelen met woningen maken ongeveer een derde uit van die oppervlakte. De rest is vooral bos en landbouwgebied. “Het is de bedoeling om in dit gebied alle tuinen af te graven”, zegt Peter Vermeulen van 3M. “De standaarddiepte is 70 centimeter. Het gaat enkel om de onverharde delen waar dus blootstelling is geweest. Ons voorstel is om de afgegraven grond te vervangen door teelaarde zodat men opnieuw gazon kan zaaien, maar ook groenten telen.”

© rv

Saneringsplan tegen 1 juli

3M toonde zich na afloop tevreden over de serene sfeer op de bewonersvergadering. “Het is belangrijk dat we bezorgdheden van inwoners kunnen beantwoorden”, vindt Vermeulen. “Het gaat dan ook om een belangrijk onderwerp met een grote impact voor de burgers. De volgende stap is de uitwerking van een saneringsplan dat tegen 1 juli dit jaar klaar moet zijn. Daarna volgt een openbaar onderzoek van drie maanden. We hopen tegen eind dit jaar effectief met de sanering te kunnen starten.”

Vier tot vijf jaar werken

Hoe lang dit in beslag zal nemen, blijft voorlopig nog wel een vraagteken. “Net als bij Oosterweel zitten we met een probleem van een beperkte capaciteit om verontreinigde grond te verwerken. De timing van de sanering is hiervan afhankelijk, maar we vermoeden dat het toch om vier à vijf jaar zal gaan. Er moet uiteraard ook voldoende teelaarde beschikbaar zijn om alles terug op te vullen.”

Voor een tweede zone in een grotere straal rond 3M moet er tegen 1 december een saneringsproject klaar zijn. In een ruimere derde zone wil men eerst bijkomend onderzoek doen tegen 1 december. Afhankelijk daarvan moet duidelijk worden of afgraven al dan niet nodig is.

© rv

Ombudsman

De bewoners kregen woensdag ook al antwoord op een aantal praktische vragen. Zo zullen bomen maximaal behouden worden en grote sierplaten worden ofwel tijdelijk bezwaard en teruggezet of vervangen. Waar gazon lag, worden grasmatten gelegd. Er komt ook een tijdelijke en afgesloten opslag van vervuilde grond. Voor landbouwgronden worden alternatieven bekeken zoals een herbestemming of het gebruik van planten om de grond te zuiveren zonder deze af te graven. 3M zal ook een ombudsman aanstellen als aanspreekpunt.

Voorzichtig positief

Na afloop reageerden veel bewoners voorzichtig positief. “Alle vragen zijn uiteraard nog niet beantwoord, maar ik ben zeker niet teleurgesteld”, zegt Marcel Heyrman. “3M heeft toch wel aangetoond dat ze werk wil maken van een sanering en dat er een oplossing in de maak is.” Voor anderen gaat het dan weer niet snel genoeg. “We zijn bezig met bouwwerken en willen een regenwaterput aanleggen, wat trouwens ook verplicht is. Dit is nu evenwel niet mogelijk omdat er geen grondwerken mogen plaatsvinden”, getuigt een andere inwoner. Anderen vragen zich dan weer af hoe men in afgesloten tuinen van rijwoningen gaat geraken met zware machines om af te graven. 3M beloofde bij een volgende bewonersvergadering meer details te kunnen geven.

Aan tafel zaten onder meer mensen van 3M, bodemsaneringsdeskundige ERM, de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid © rv