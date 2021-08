3M bekent nu zelf illegale lozing FBSA

Het was reikhalzend uitkijken naar de lijst met producten die 3M moest doorsturen naar de milieu-inspectie. Die laatste had het chemiebedrijf vrijdag nog bevolen zo’n lijst op te stellen. Daaruit blijkt nu dat 3M wel degelijk FBSA produceert in Zwijndrecht. Het komt er voor als bijproduct in het productieproces en wordt daarna geloosd na waterzuivering in de Schelde. Nochtans heeft het daar helemaal geen vergunning voor. Het was na onderzoek van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws dat dit aan het licht kwam.