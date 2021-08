3M bekent lozing FBSA: “Maar alles volledig in overeenstemming met omgevingsvergunning”

Het chemiebedrijf 3M heeft nu zelf toegegeven aan de milieu-inspectie dat ze FBSA produceert en loost in de Schelde. Dat liet ze weten aan de inspectie nadat die het bedrijf vrijdag een aanmaning had gestuurd met de vraag. De gevolgen kunnen groot zijn voor de chemiereus. 3M zelf beweert dat alles volledig in overeenstemming met omgevingsvergunning is verlopen.

Het was reikhalzend uitkijken naar de lijst met producten die 3M moest doorsturen naar de milieu-inspectie. Die laatste had het chemiebedrijf vrijdag nog bevolen zo’n lijst op te stellen. Daaruit blijkt nu dat 3M wel degelijk FBSA produceert in Zwijndrecht. Het komt er voor als bijproduct in het productieproces en wordt daarna geloosd na waterzuivering in de Schelde. Nochtans heeft het daar helemaal geen vergunning voor. Het was na onderzoek van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws dat dit aan het licht kwam.

“In overeenstemming met omgevingsvergunning”

De fabriek van 3M in Zwijndrecht opereert volledig in overeenstemming met omgevingsvergunning. Dat zegt het bedrijf in een mededeling. Volgens 3M is de stof FBSA wel degelijk aanwezig in afvalwater van bepaalde productieprocessen, maar het zou gaan om lage concentraties waarbij geen indicitatie is van toxiciteit.

3M werkt met een omgevingsvergunning die werd verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overleg met de bevoegde autoriteiten, stelt het bedrijf. “De omgevingsvergunning werd in 2020 vernieuwd, en stelt limieten voor stoffen waarvoor de wet een limiet voorschrijft.”

3M produceert géén FBSA, stelt het bedrijf. “FBSA is echter in lage concentraties aanwezig in het gezuiverde afvalwater van bepaalde productieprocessen. Het gezuiverde afvalwater wordt strikt opgevolgd en er is bij deze lage concentraties geen indicatie van acute of chronische toxiciteit.”

Dinsdagnamiddag kwam 3M uitleg geven tijdens een hoorzitting van de omgevingsinspectie. “Na de hoorzitting werden er geen onmiddellijke maatregelen opgelegd”, zegt het bedrijf. Woensdag zit de inspectie wel nog samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) waarna alsnog acties tegen het bedrijf kunnen volgen.

3M zegt te blijven samenwerken met de autoriteiten en onderneemt stappen om zo veilig mogelijk te werken. “We investeren in de verdere uitbreiding van ons ultramodern waterzuiveringssysteem met technieken zoals omgekeerde osmose, actieve koolstoffilters, ionenuitwisseling en andere technologieën.”

Afgelopen donderdag en vrijdag nam de milieu-inspectie ook al stalen op de productiesite in Zwijndrecht. Die worden deze week geanalyseerd. Afhankelijk van de resultaten en het advies van een externe expert, zal de milieu-inspectie veiligheidsmaatregelen nemen. Logischerwijs zal dat een verbod zijn om FBSA nog langer te produceren en te lozen.