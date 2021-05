100 meter lange fietsbrug in één geheel geplaatst over afgesloten E34

Kruibeke Café De Stoomtram pakt uit met origineel terras: “Elke lockdown wat verder aan gebouwd”

5 mei Terrassen zijn er in alle vormen en maten, maar bij café De Stoomtram in Kruibeke is het uniek in zijn soort. Filip Van Laeken (45) bouwde het namelijk zelf. “Bijna 90 procent is gerecupereerd materiaal dat een tweede leven krijgt. Elke lockdown heb ik het terras wat verder uitgebreid.”