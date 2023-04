10 minuten file op E17 richting Antwerpen vanaf Parking Kruibeke: stilstaand voertuig ter hoogte van Zwijndrecht

Julien Lyssens ging op zoek naar gestolen schilderij van Jordaens: “Pas honderd jaar later hebben ze ontdekt dat er een kopie was terugge­stuurd”

In de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Rupelmonde kan men een schilderij van Jacob Jordaens bewonderen, althans een kopie van het werk. Het origineel werd in 1794 meegenomen door het leger van Napoleon. Het schilderij keerde na de slag van Waterloo terug naar Rupelmonde, maar honderd jaar later ontdekte men dat er een ordinaire kopie was teruggestuurd. Heemkundige Julien Lyssens reconstrueerde de kunstroof en trok hiervoor zelfs naar de Verenigde Staten.