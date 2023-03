Zwevegems burgemeester reageert positief op beslissing Ventilus: “Nu zo snel mogelijk realiseren”

Bezoek kleurrijke, eigenzinni­ge en doordachte expo YOU // HERE in Ruimte voor Kunst 4n20

Ruimte voor Kunst 4n20, ingericht in een gewezen weefatelier in de Jakob van Arteveldelaan 24 in de Sint-Janswijk, ontvangt YOU // HERE. Een kleurrijke, eigenzinnige en doordachte expo met Lies Vanloocke, Ulrike Lakiere en Suleika Van der Jeugdt, van vrijdag 31 maart tot zondag 23 april.