Zwevegem trekt bedrag onderwijscheques voor kwetsbare gezinnen op

Sportieve leerkracht Stijn (39) bezwijkt tijdens fietstocht aan hartfalen: “Hij was zo attent, een modelzoon”

“Het is een wonde die nooit meer zal genezen”, vertelt Rosa Vantorre (75). Haar zoon en Heulenaar Stijn Vantieghem (39) overleed op zaterdag 15 april tijdens een fietstocht in Noord-Frankrijk, wellicht aan een hartfalen. Zijn dood is onverwacht en veel te vroeg. “Het was een jongen die gezond leefde.”