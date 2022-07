Zwevegem lanceert actie: koop een cadeaubon en win een fiets

Kortrijk Spektakel­mu­si­cal 1302 aan verlaagde Leieboor­den lost hoge verwachtin­gen in: “Prachtige show op een prachtige locatie”

De spektakelmusical 1302 aan de verlaagde Leieboorden lost de torenhoge verwachtingen in. We gingen kijken naar de avant-première en zagen dat het niveau bijzonder hoog ligt. Meer dan de Guldensporenslag gaat het ook over een liefdesverhaal. “Dit is beter dan we verwacht hadden”, reageren de toeschouwers.

1 juli