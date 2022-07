Zwevegem krijgt 6 miljoen euro subsidie voor project DKO op site Kappaert

Waregem Broei in compost­hoop zet tuinhok, haag en afvalcon­tai­ner in Waregem in brand

In Waregem is zondagavond langs de Vichtseweg een tuinhok en een haag afgebrand. Gensters zetten ook een vlakbij gelegen afvalcontainer van een firma in brand. Wellicht zorgde broei in een composthoop voor de brand.

