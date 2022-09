Zwevegem doet voor het eerst mee met Autovrij Zondag: Bekaertstraat wordt afgesloten en bruist van de activiteiten

Waregem Boete voor Saido Berahino (ex-SV Zulte Waregem) met iets te veel op in Waregem

De Engels-Burundese voetballer Saido Berahino (29) moet van de politierechter in Kortrijk een boete van 280 euro betalen. Dat besliste ze omdat hij iets teveel alcohol op had toen hij in Waregem gecontroleerd werd en hij zijn rijbewijs niet op zak had.

13:21