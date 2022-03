Zijn de appartementsprijzen in Zwevegem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Marke Chocola­tier Beugnies verkoopt ‘explosieve paasgra­naatjes’ als steun voor Oekraïne: “We tonen realiteit van oorlog, het zet aan tot nadenken”

Beugnies Les Chocolats verkoopt ‘explosieve paasgranaatjes’. De helft van de omzet gaat naar humanitaire hulp via het Consortium Oekraïne 12-12. “Chocolade met knalsuiker, dus met lichte ontploffingen in de mond”, legt Nicolas Beugnies uit. “Natuurlijk is er controverse over onze actie en zijn er ook negatieve reacties. We tonen zo de realiteit van de oorlog. Het zet aan tot nadenken.”

