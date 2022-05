Zelfstandige al zevende keer voor rechter: “Werknemer zat achter het stuur”

Een wijkinspecteur van de politiezone Mira kruiste op 20 november vorig jaar in de Vinkestraat in Sint-Denijs een voertuig. De bestuurder viel hem op: het was K.B., een zelfstandige die in dezelfde gemeente woont. De wijkinspecteur hield B. niet tegen maar maakte wel een proces-verbaal op. De zelfstandige aannemer mocht immers niet rijden omdat hij had nagelaten de vier herstelproeven af te leggen die hem in januari 2021 werden opgelegd bij een eerdere veroordeling.