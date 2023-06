Wielerclub verliest één van trouwste leden bij ongeval in Doornik

Man (44) zwaarge­wond na nachtelij­ke val van springkas­teel

In de nacht van zaterdag op zondag is een 44-jarige man uit Deerlijk erg zwaar gewond geraakt tijdens de Hoffeesten op Bissegemplaats in Bissegem. De man was om 1 uur ‘s nachts op het springkasteel geklommen en maakte een kwalijke val.