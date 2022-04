Werken in Lettenhofpark worden jaar uitgesteld door stijgende prijzen materialen en brandstoffen: “Opening hopelijk in november 2023"

Kortrijk Veilig de baan op met je caravan of motorhome? Loop dan eerst eens langs bij de politie

Met de zomer in zicht organiseert de politie van de zone Vlas ook dit jaar weer een vrijblijvende info- en controledag voor eigenaars van een caravan of motorhome. 44 eigenaars maar ook (toekomstige) huurders en kopers kunnen terecht op het gratis initiatief. En daarvoor hoef je zelfs niet in Kortrijk, Kuurne of Lendelede te wonen. Ook mensen van elders zijn welkom.

