Werken aan nutsleidingen in de Lindelaan

Spiere/Moeskroen Kluizenaar André (78) woont al jaren in een vuilhoop, zijn buren zijn wanhopig: “Zo’n lieve mens, straks ligt hij hier dood, het is schrijnend”

Het zicht alleen al is onthutsend, hoe schaapsherder op rust André (78) in een afvalberg woont in Spiere, in een hoekje van West-Vlaanderen bij Henegouwen. Hij verblijft er niet sinds kort, maar al járen. Omdat er sprake is van toenemende overlast, gaan er meer en meer stemmen op om eindelijk in te grijpen. “Het is geen vervelend man, maar zo kan het niet verder”, klinkt het bij buren. “Ik wil niet dat er iemand op straat leeft in onze gemeente, maar een oplossing ligt niet voor de hand”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB). Onze reporter ging zelf ter plaatse kijken.

23 januari