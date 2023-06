WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Zwevegem

Samen 160 jaar oud, tweeling­zus­sen Christine en Thérèse vieren 80ste verjaardag: “Bij onze geboorte pasten we in een schoenen­doos”

“We weten dat een van ons twee op een dag afscheid zal moeten nemen van de ander en alleen zal achterblijven. Maar daar staan we liever niet bij stil.” De kans op een eeneiige tweeling is ongeveer 1 op 250, maar precies tachtig jaar geleden was het raak in Roeselare. Nu Christine en Thérèse Pattyn samen 160 worden, zijn de zussen nog altijd vier handen op één buik. Wij brachten de tweeling samen voor een babbel over hun unieke band.