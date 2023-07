WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Zwevegem vandaag

Tot 15 maanden cel voor ‘slapende’ Franse inbrekers na achtervol­ging

Vier Franse inbrekers zijn veroordeeld tot celstraffen van 10 en 15 maanden voor inbraken in de regio van Kortrijk. Op 22 januari kwam het tot een achtervolging nadat ze op heterdaad betrapt werden. De politie kon hen stoppen op de E403. Geen van hen kwam opdagen voor hun proces en in hun verhoren zeiden ze dat ze van niets wisten. Allemaal verklaarden ze dat ze lagen te slapen in de auto tot er ineens die achtervolging was. De rechter geloofde hun verhaaltje niet.