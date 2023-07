WEER. Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Zwevegem

Weekendje Alcatraz? Overnacht dan eens in een vrachtwa­gen­ca­bi­ne: “De frigo zit er standaard bij, de grotere modellen hebben wat meer luxe”

Vergeet festihutten of luxueuze tenten op de glamping. Metalfestival Alcatraz in Kortrijk pakt deze zomer uit met een nog opmerkelijker initiatief. Twintig festivalgangers zullen namelijk kunnen overnachten in een... vrachtwagencabine. Verdeler Daimler Truck stelt tien trucks ter beschikking. “We zijn altijd op zoek naar leuke nieuwigheden. En dit is toch wel een leuke uitbreiding van ons glampingaanbod”, zegt Bernard De Riemacker van Alcatraz. Wat je daarvoor krijgt en wat het kost, ontdek je hier.