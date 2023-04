WEER. In Zwevegem bewolkte ochtend

Zythos bierfesti­val scoort in creatieve buurt LandMarck: “Met tot 7.000 bezoekers boven alle verwachtin­gen, we komen terug”

Na Sint-Niklaas en Leuven ontving Kortrijk voor het eerst Zythos. Het grootste bierfestival van de wereld vond onderdak in Hal K van de creatieve buurt LandMarck, op de site Van Marcke. De organisatoren zijn meer dan tevreden. Zythos komt in 2024 terug. Meer nog: de bedoeling is om tot 2030 te blijven.