WEER. Helder weer in Zwevegem vanochtend

Kunstencen­trum BUDA pakt met Almost Summer Festival ongelijk­heid in hedendaag­se podiumkun­sten aan

Kunstencentrum BUDA leidt vanaf donderdag 29 juni een nieuwe editie van Almost Summer in goeie banen. Het publiek geniet op het festival naast nieuwe dans- en theatervoorstellingen ook van een open school met workshops, collectieve lezingen, installaties en een bibliotheek. De focus ligt op een intersectionele benadering van feminisme. BUDA wil de ongelijkheid in de hedendaagse podiumkunsten aanpakken en het publiek hiervan bewust maken.