WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zwevegem vandaag

Man (44) geeft buurman vuistslag voor fout geparkeer­de auto: “Hij gaf mij een kopstoot, ik heb me enkel verdedigd”

Twee buren riskeren elk een boete voor een uit de hand gelopen burenruzie in Moen. Het tweetal had voor de zoveelste keer ruzie over een auto die gedeeltelijk voor de woning van de buurman geparkeerd stond. Het kwam tot slagen, waarbij één buurman het bewustzijn verloor na een vuistslag. “Maar ik heb meteen de hulpdiensten gebeld”, zegt W. N. (44). Al bleek er ook in de rechtbank nog discussie te zijn over de feiten.