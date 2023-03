Vrijwilligers gezocht voor kunstbiënnale

Kortrijk Jaar cel voor klappen aan vriendin, eigen moeder dringt aan op klacht: “Mijn zoon is een monster.”

Hij gaf zijn vriendin een kopstoot en sloeg haar een neusbreuk maar was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Daarom kreeg een 27-jarige man uit Kortrijk woensdag 1 jaar effectieve celstraf. “Dien klacht in, mijn zoon is een monster”, kreeg het slachtoffer een opmerkelijk bericht van haar schoonmoeder.