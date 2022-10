Vrijspraak voor man die beschuldigd werd van masturberen in zicht van voorbij fietsende vrouw

De man zelf ontkende de aantijgingen in alle toonaarden. “Ik denk eerlijk gezegd dat die vrouw in een fractie van een seconde denkt dat ze iets gezien heeft dat er eigenlijk niet was”, pleitte zijn advocaat Julie Vandenbogaerde. “Ze zegt zelf dat ze even opzij keek en erna opnieuw meteen voor zich uitkeek. Het was ook een fietsstraat, dan is het normaal dat een auto traag rijdt en een fietser niet voorbij steekt. De vrouw heeft ook pas een klacht ingediend toen ze de man later zag praten met een jong blond meisje, hijzelf is donkerder van huidskleur. Wel dat meisje is zijn stiefdochter. Hij had in die periode last maag buikkrampen, dat bevestigt ook de partner van de man. Hij had daarom zijn broek wat opengezet in de auto en wreef over zijn buik.” De vrouw stelde zich geen burgerlijke partij op de rechtbank. De rechter acht het ook niet langer bewezen dat de man de feiten zou hebben gepleegd en heeft hem nu volledig vrijgesproken.