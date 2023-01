Volle raadzaal voor evaluatievergadering ‘paaltjes’ in de Lindelaan: “Er lijkt echt wel niet goed over nagedacht”

zwevegemMeer dan 100 buurtbewoners kwamen vanavond naar het Gemeentepunt voor de evaluatievergadering van de mobiliteitsingrepen in de Lindelaan en de Kwadepoelstraat. Drie maanden geleden werden er tijdelijke ingrepen ingevoerd om het extra verkeer door de werken in de Kortrijkstraat in goede banen te leiden, maar die werden allesbehalve gesmaakt door de buurtbewoners.

De bewuste straten hadden sowieso al af te rekenen met sluipverkeer, en er werd ook vaak te snel gereden. Voorrang van rechts werd er niet altijd gerespecteerd, en de fietsers hadden er een onveilig gevoel. Omdat er tijdens de werken aan de Kortrijkstraat veel meer verkeer verwacht werd tijdens die straten, wilde het gemeentebestuur graag ingrijpen om de verkeerssituatie er leefbaar te houden.

Er werd, in overleg met een beperkt aantal buurtbewoners, een testopstelling geplaatst met wit-rode waterbakken, paaltjes, verf en verkeersborden, in de Blokellestraat, de Lindelaan en de kruispunten van de Lindelaan met de Kasteelstraat en de Kwadepoelstraat.

Volledig scherm Paaltjes genoeg in de Lindenlaan Zwevegem © Henk Deleu

Normaal zou de testopstelling pas na een half jaar of een jaar geëvalueerd worden, maar die timing werd al snel bijgestuurd. “De testopstelling had niet echt het effect dat we ervan verwacht hadden, en vanuit de buurt kregen we erg ontevreden reacties”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne, die na het vertrek van schepen Desloovere heel even de bevoegdheid Mobiliteit overnam. “Daarom hebben we besloten om niet te wachten met de evaluatie van de testopstelling, maar die vooruit te schuiven. We gaan op basis van de reacties vanavond de ingrepen daar bijsturen.”

Verzuchtingen

Op sociale media kreeg de testopstelling bijzonder veel kritiek. Het bestuur kaartte zelf tijdens de infovergadering meteen al de verzuchtingen aan waar het weet van had, en die het plant aan te pakken. “Dat de verkeerssituatie moeilijk leesbaar is, en een kleurboek en bos met paaltjes wordt genoemd, dat weten we al”, zegt schepen Dirk Desmet. “Ook dat het fietspad 3 keer wordt gekruist door het autoverkeer, is een minpunt dat we al genoteerd hebben. De opeenvolgende wegversmallingen te kort na elkaar, zorgen voor opstroppping, en de fietsdoorgang is te nauw aan de wegversmalling. Dat er slipgevaar is op het rode asfalt, daar zijn we ons ook van bewust.”

“Wij komen luisteren of de gemeentebestuur wel degelijk beseft dat het echt niet goed is zoals het nu is", zeggen Kaat D’huyvetter en Marc Bogaert. “Want het is echt onveilig nu, en er lijkt écht niet over nagedacht. Of we het zelf beter hadden gekund? Dat lijkt echt niet moeilijk te zijn... We hopen echt dat het bestuur luistert naar onze verzuchtingen, en de verkeerssituatie beter wordt.”

Op donderdag 2 februari is er verkeerscommissie, midden februari wordt teruggekoppeld zodat aanpassingen zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Volledig scherm Meer dan 100 buurtbewoners kwamen vanavond naar het Gemeentepunt voor de evaluatievergadering van de mobiliteitsingrepen in de Lindelaan en de Kwadepoelstraat. © Joyce Mesdag

