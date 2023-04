Volgende week zaterdag uitvaart van monitor Aaron (24)

De uitvaart van Aaron Delannoy (24) gaat volgende week zaterdag door. Dat zal gebeuren in de aula van het uitvaartcentrum Serrus in Sint-Eloois-Winkel. Aaron verongelukte woensdagavond nadat hij zo’n tien meter naar beneden viel aan de deathride op het belevingscentrum Transfo in Zwevegem.