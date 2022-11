Vluchtende automobilist belandt met 2,28 promille in beek na duik in gracht: “Ik ging door zwarte periode.”

Op 1 mei 2022 belandde K.B. in Zwevegem met zijn auto in de gracht. Bij het zien van de politie vluchtte hij de velden in. Ver droeg zijn ontsnapping niet want te voet sukkelde hij ook in een beek. Hij bleek 2,28 promille alcohol in het bloed te hebben. Bovendien was hij na vorige veroordelingen niet opnieuw geslaagd voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen. Waardoor hij dus eigenlijk zonder rijbewijs rond reed. Als klap op de vuurpijl zat hij 9 dagen later in Bellegem (Kortrijk) opnieuw achter het stuur. “Ik ging toen door een zwarte periode”, gaf K.B. toe. Het was niet voor het eerst dat hij zich voor de politierechtbank moest verantwoorden voor alcoholintoxicatie. Ondertussen slaagde hij wel opnieuw voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen. Door de nieuwe veroordeling wachten die binnenkort nog eens samen met medische en psychologische proeven.