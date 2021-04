Virologen over nieuwe corona-uitbraak in West-Vlaams rusthuis: “80-plussers zijn niet ernstig ziek, wat een bijzonder goed resultaat is”

Marke Directeur woonzorg­cen­trum De Ruyschaert blikt terug op dramatisch coronajaar: “Dit jaar kon de paashaas gelukkig wel langskomen”

6 april Precies een jaar geleden ging het woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke door de grootste nachtmerrie in haar bestaansgeschiedenis. Nog voor de overheid er goed en wel kon op reageren, kreeg het verzorgingscentrum al af te rekenen met het coronavirus. De tol was groot: op korte tijd werd afscheid genomen van bijna 20 bewoners. “Hopelijk maken we dit nooit meer mee.”