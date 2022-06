Villa onbewoonbaar na zware dakbrand in Zwevegem, zoon des huizes zwaargewond

Rond 23.40 uur liep de melding van de brand in de Beekstraat in Zwevegem bij de brandweer binnen. “Toen we ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit het dak”, vertelt luitenant Stefaan Vanneste van de brandweerzone Fluvia. “We probeerden een binnenaanval uit te voeren maar dat mislukte door de grote hitte. We konden wel de zoon des huizes, die aan de trap lag, naar buiten brengen. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen.”

De brandweer schakelde over op een buitenaanval en riep extra versterking van een autopomp en een tankwagen in om de watervoorziening te kunnen garanderen. “We kregen de brand niet meteen onder controle”, vervolgt Stefaan Vanneste. “Maar uiteindelijk slaagden we er toch in de benedenverdieping van brandschade te vrijwaren. De bovenverdieping is volledig vernield.” Het was precies boven dat de zoon des huizes, een alleenstaande vijftiger, sliep. Hij probeerde wellicht nog te vluchten voor het vuur en de hitte maar raakte niet meer buiten. Dankzij de brandweer lukte dat toch nog. Zijn bejaarde moeder, een weduwe, sliep beneden en kon zich wel tijdig in veiligheid brengen. Ze verkeerde wel in shock en kreeg opvang bij de buren. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Een branddeskundige zal die in opdracht van het parket onderzoeken.