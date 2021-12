Veldrijder Justin Laevens kwam uit de kast, en is nu LGBT+-mediafiguur van het jaar: “Enkel op sociale media heb ik een paar negatieve reacties gekregen”

zwevegemVeldrijder Justin Laevens (20) kwam begin dit jaar uit de kast. Wat voor een doorsnee jongen sowieso al niet gemakkelijk is, wordt er niet simpeler op in een mannenwereld en met half Vlaanderen aan de zijlijn. Het leverde hem de titel op van LGBT+-mediafiguur van het jaar. “Andere jongeren vragen me wel eens om raad via berichtjes. Blij dat ik dat voor hen kan doen.”

De vrienden en familie van Justin Laevens weten al twee jaar dat hij homo is, maar het was pas toen Justin de vraag voorgeschoteld kreeg van sportjournalist Tom Coninx, dat het nieuws echt naar buiten kwam. “Hij kwam een filmpje opnemen naar aanleiding van het BK veldrijden, en daarin vroeg hij het op de man af”, zegt Justin. “Ik maak er geen geheim van, en heb dan ook eerlijk geantwoord.”

Zijn verhaal werd daarop opgepikt in zowat alle Vlaamse media. Sporters die ervoor uitkomen dat ze anders geaard zijn, zijn niet zo dik gezaaid. En veldrijden en wielrennen is toch nog altijd voornamelijk een mannenwereld. “Ik heb eigenlijk vooral positieve reacties gekregen op mijn outing”, zegt Justin. “Enkel op sociale media, in reacties onder artikels, stonden wel eens gemene opmerkingen. Die las ik uiteraard niet graag, maar ik heb ze niet aan mijn hart laten komen. De mensen die me kennen, het is hún mening die telt voor mij.”

Fier

En die reacties waren in 2019 goed. “De allereerste aan wie ik het heb verteld, was mijn beste vriendin. Voor ik het aan mijn ouders vertelde, wilde ik eerst even aftoetsen hoe zij zou reageren. Ze had het voelen aankomen, zei ze. Ik ben altijd verzorgd en besteed best wel wat aandacht aan mijn outfit, en ook het feit dat ik -buiten de sportwereld dan- voornamelijk met meisjes overeenkom, was voor haar ook een teken aan de wand. Ze was eigenlijk vooral fier en blij voor mij dat ik er mee naar buiten kwam.”

Volledig scherm Justin Laevens aan het werk tijdens de GP Sven Nys Trofee Veldrijden Cyclocross race in Baal. © Photo News

Ook Justins ouders reageerden positief. “Echt zenuwen om het hen te vertellen had ik niet. Ik heb hele lieve ouders die me heel graag zien. Mijn mama had het ook voelen aankomen zei ze, voor mijn papa was het een complete verrassing. ‘Het is jouw leven, als jij gelukkig bent, dan ben ik dat ook’, zei hij.”

Issue

In het peloton wordt Justin nog even goed aanvaard als voor zijn outting. “Ook daar is iedereen er heel chill mee omgegaan. Er worden uiteraard wel eens mopjes gemaakt, maar van de mensen die ik graag heb, kan ik dat goed plaatsen. Dat ik op jongens val is eigenlijk nergens in mijn leven een echt issue, gelukkig.”

Justin Laevens kreeg deze week de titel op van LGBT+-mediafiguur van het jaar, omdat hij de holebi-en transgendergemeenschap op een positieve manier onder de aandacht heeft gebracht. Als allereerste veldrijder die ooit uit de kast kwam, is hij een rolmodel voor jongeren die worstelen met hun geaardheid. “Ik ben best wel blij met deze erkenning. Maar het meest blij ben ik met het feit dat ik anderen kan helpen. Ik heb het afgelopen jaar verschillende berichtjes gekregen van jongeren die me om advies vroegen. Zelf had ik niet echt iemand op het moment van mijn outting, dus ik ben wel blij dat ik hen een hart onder de riem kan steken.”

