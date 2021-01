Veldrijder Justin (19) out zich als homo, en stelt meteen vriend voor: “Idse kende niets van veldrijden”

Kortrijk Zwaar bewaakt onderweg en drie uur eerder geleverd dan verwacht: coronavac­cins veilig aangekomen in AZ Groeninge

4 januari Er is veel nervositeit rond het transport van de coronavaccins. Zo kreeg AZ Groeninge in Kortrijk maandagmiddag pas een kwartiertje voor aankomst van een eerste levering Pfizer-vaccins een verlossend telefoontje van dienstverlener in transport H. Essers. “We waren zelf totaal verrast, we hadden ze pas later in de namiddag verwacht”, zegt Katy Verhelle, hoofdapotheker van AZ Groeninge. Het transport van de coronavaccins wordt door de politie zwaar bewaakt.