Vaccinatiecentrum Zwevegem hekelt communicatie overheid rond vaccinstop Johnson & Johnson: “Callcenter overladen met lastige vragen”

Kortrijk/Waregem/Menen/Oostrozebeke/Anzegem Corona­straf­fen politie­rech­ters in beroep van tafel geveegd in Kortrijk: “Geen wettelijke basis.”

26 mei De inbreuken op de coronamaatregelen zijn niet strafbaar door een gebrek aan wettelijke basis. Dat is het oordeel dat de politierechtbank in beroep in Kortrijk al in minstens zes zaken heeft geveld. “Het zijn bij mijn weten de eerste uitspraken in beroep die zijn gevallen. Die zijn definitief, tenzij er in Cassatie vormfouten worden gevonden”, aldus advocaat Stéphane Heusequin van advocatenkantoor Advantius.