Vaccinatiecentrum Zwevegem hekelt communicatie overheid rond vaccinstop J&J: “Callcenter werd overladen met vragen die ook wij niet konden beantwoorden”

Dat zorgde voor heel wat problemen in het vaccinatiecentrum van Zwevegem, en dat zal wellicht ook in andere centra het geval geweest zijn. “Vanuit het vaccinatiecentrum betreuren wij dat de overheid en het Agentschap Zorg & Gezondheid ons niet eerst duidelijk hebben gebrieft over de beslissing, de gevolgen en de acties daaraan gekoppeld”, klinkt het in mededeling van het vaccinatiecentrum. “Op die manier hadden we kunnen anticiperen. Gisteren hebben heel wat mensen lange tijd moeten wachten, was er veel onduidelijkheid (ook bij onze medewerkers) en werd ons callcenter overladen met vragen die wij niet konden beantwoorden. Wij willen ons bij deze verontschuldigen aan iedereen die hier op een of andere manier bij betrokken was.”