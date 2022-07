Twee trajecten voor nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Keiberg

Heule IN BEELD. Waterpret op speelplein­wer­king Wasper

Hoezo het is veel te warm om buiten te spelen? Bij Wasper op het domein De Warande in Heule hebben ze daar wel een oplossing voor. Of wat dacht u van het elkaar bestoken met emmers water en afkoeling zoeken in een speelvijver. Pret verzekerd, zo ziet u op deze sprekende beelden.

18 juli