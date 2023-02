Tuincentrum De Molen is tweede beste van Vlaanderen

Tuincentrum De Molen is een familiebedrijf opgericht door de familie De Fraeye. “Kwaliteit, inspiratie en service staan centraal in onze beide vestigingen, in Moen en in Waarmaarde”, zeggen zaakvoerders Bart De Fraeye en Katrien De Fraeye. “ De laatste 2 jaar werden beide tuincentra stevig uitgebreid om de klanten een nog beter aanbod te kunnen aanbieden en in te zetten op duurzaamheid. Onze hoge score is dan ook de bevestiging dat we hierin geslaagd zijn. Een enorme boost voor iedereen, om onze passie voor de planten en klantvriendelijk verder uit te bereiden. Met deze erkenning behoren we tot de top beste tuincentra van Vlaanderen. Een mooie beloning voor onze passie voor het vak.”