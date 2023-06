Tuinafsluiting vat vuur, buren kunnen blussen

Wielerclub verliest één van trouwste leden bij ongeval in Doornik

Bij het dramatische ongeval in Mourcourt bij Doornik waarbij twee mannen om het leven kwamen, is één slachtoffer een 61-jarige man uit Zwevegem. Patrick B. kwam frontaal in botsing met een 30-jarige Waalse motorrijder. Patrick was lid van WTC De Gilderiders maakte bijna dagelijks een trainingsritje.