Transfo Zwevegem staat helemaal in het teken van techniek op Erfgoeddag

Kortrijk/Heule 1.635 slechtzien­den en blinden luisteren voortaan naar stadsmaga­zi­ne in Kortrijk: “Mijn vrouw hoeft het nu niet meer voor te lezen”

Het gratis stadsmagazine, met een maandoplage van zo’n 45.480 exemplaren, is nu ook beschikbaar in luistervorm voor de naar schatting 1.635 slechtzienden en blinden in Kortrijk. “Ik ben heel tevreden dat het nu toegankelijker is, want ik ben er altijd nieuwsgierig naar”, zegt de blinde Dirk Samyn uit Heule.

29 maart