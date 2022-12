Transfo vormt schouwtoneel voor theaterproductie

Kortrijk Brugs onderzoek naar Kortrijkse rechtbank­be­dien­de die in beslag genomen goederen stal

In Brugge is een gerechtelijk onderzoek gestart naar een bediende die actief is op de rechtbank in Kortrijk. De rechtbankmedewerker wordt ervan verdacht in beslag genomen goederen te hebben gestolen en is voorlopig geschorst.

15 december