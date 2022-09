Tellerkast uitgebrand in loods boerderij in Zwevegem

De brand ontstond rond 20.45 uur in de Sint-Arnoutstraat. Even werd gevreesd dat het vuur zou overslaan naar strobalen die ook in de loods lagen opgeslagen maar daar was geen sprake van. Het euvel bleek een kabel in de buurt van de tellerkast te zijn. Vreemd, aangezien het elektriciteitsnetwerk recent nog maar was vernieuwd. De brandweer van de zone Fluvia slaagde er in de schade te beperken tot de tellerkast en een kabel. Technici van Fluvius snelden ter plaatse om het landbouwbedrijf opnieuw van elektriciteit te voorzien. Ook een deel van de straat moest het een tijdlang zonder elektriciteit doen.