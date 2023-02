Strooier van de gemeente lost niet alleen zout, maar ook… hydraulische olie

Fransman reed op politie­voer­tuig af na ‘donut’ bij achtervol­ging in Kortrijk

In paniek nadat hij bij een achtervolging in een doodlopende straat in Kortrijk was klemgereden, voerde een 21-jarige Fransman een donut uit en reed op een politievoertuig af. Een aanrijding kon op het nippertje worden vermeden. “Ik wilde niets of niemand aanrijden”, klonk het voor de rechter.