Streekbierenfestival lokt 12.000 bezoekers

Bavikhove/Zwevegem/Kortrijk/Waregem/Izegem Gewezen KBC bank wordt tweede kantoor van vastgoedon­der­ne­ming RESIDA: “Er komen minstens vier vacatures beschik­baar”

Het voormalige KBC bankkantoor in Bavikhove krijgt een herbestemming. Het is verkocht aan RESIDA. De vastgoedonderneming uit Zwevegem, die tien jaar actief is, telt zeven medewerkers en verkoopt elk jaar zo’n honderd eigendommen.

6 augustus