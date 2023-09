“Kinderen schieten wakker, autoalar­men gaan af door trillingen”: woonbuurt is overlast door toegenomen zwaar verkeer beu

Alle bewoners van de residentiële Monseigneur de Haernelaan in Kortrijk zijn de overlast door zwaar verkeer en snelheidsduivels beu en eisen maatregelen, kracht bijgezet in een petitie. De intensiteit van het verkeer is er hoger dan vroeger. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) grijpt in. “We hebben begrip voor de door de kasseien veroorzaakte lawaaihinder.” Zo zijn er met supermarkten Colruyt en Lidl al andere meer aangewezen aanleverroutes vastgelegd.