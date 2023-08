Omsinge­ling door bouwwerken in ‘Smurfen­dorp’ put gezin mentaal uit: “Boren en schijven langs alle kanten, we horen elkaar amper”

Het omvormen van een 60 jaar oude tuinwijk tot duurzame buurt loopt niet van een leien dakje. In de Cederlaan leeft een gezin sinds eind 2022 ‘in de hel’, door een omsingeling van bouwwerken. “Het is mijn slechte humor, maar het is in sommige delen van Oekraïne stiller dan hier”, zegt Sébastien Delattre. De wijk waarover het gaat, is in de volksmond beter bekend als ‘Smurfendorp’.